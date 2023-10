PREVISIONI METEOROLOGICHE – La settimana inizia con fresche correnti orientali che hanno determinato un rinforzo della ventilazione da est in pianura e causeranno un sensibile calo termico. Dopo una breve pausa asciutta fino alla prima parte di mercoledì 18, dalla sera è atteso l’avvicinamento dall’atlantico di un’estesa perturbazione che darà il via a una fase di maltempo diffuso per le giornate di giovedì 19 e venerdì 20.

Martedì 17 ottobre cielo sereno o poco nuvoloso per transito di sottili velature, tendenti a divenire più spesse in serata con aumento della copertura da sud-ovest. Precipitazioni assenti. Temperature minime in forte calo, massime stazionarie. Zero termico intorno a 3000 metri, in rialzo dalla sera. Venti in montagna deboli meridionali.

Mercoledì 18 ottobre nella prima parte della giornata nuvoloso o molto nuvoloso con copertura delle nubi in aumento da ovest, tra il pomeriggio e la sera cielo coperto quasi ovunque. Precipitazioni deboli piogge in arrivo da sud verso sera, più diffuse durante la notte specie sulla bassa pianura. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Zero termico intorno a 3500 metri, localmente a quote inferiori sulle Alpi. Venti in montagna moderati meridionali o forti in alta quota.

Giovedì 19 ottobre cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Deboli piogge irregolarmente distribuite, tendenti ad interessare tutta la regione, più diffuse su Alpi e pianura orientale. Temperature minime in aumento, massime pressoché stazionarie. Zero termico intorno a 3200-3400 metri. Venti in montagna tra moderati e forti meridionali.

Fonte Arpa Lombardia