METEO: ALLERTA DECLASSATA AD “ARANCIONE”, COSA PREVEDE

MILANO – La Protezione Civile della Regione Lombardia ha aggiornato l’allerta meteo per rischio idrogeologico ad arancione su gran parte del territorio, tra cui la nostra zona di riferimento.

Per la giornata di oggi sono previsti rovesci e temporali diffusi sulla fascia Prealpina e più isolati altrove. Fino al mattino sono possibili fenomeni temporaleschi intensi, in particolare sui settori centrali ed orientali della regione, dalla serata più probabili sui settori occidentali. È inoltre prevista ventilazione da Sud, moderata o localmente forte in quota, su Pianura meridionale e Appennino moderata con raffiche forti, altrove deboli o solo a tratti moderati.

Rischio IDROGEOLOGICO: COSA SIGNIFICA

Il livello di allerta arancione indica una criticità moderata secondo la scala regionale e può comportare potenziali pericoli per la sicurezza. Il territorio interessato può essere soggetto a fenomeni come frane nei punti più critici, allagamenti superficiali ed esondazioni dei corsi d’acqua minori, richiedendo attenzione e prevenzione sia da parte delle autorità che dei cittadini.

IL NOSTRO TERRITORIO NELLA ZONA LARIO E PREALPI OCCIDENTALI

Il territorio ricade ufficialmente nella zona omogenea “Lario e Prealpi Occidentali”, identificata dal codice IM-05. Questa zona comprende il bacino del Lario (Lago di Como) e parte delle Prealpi Occidentali, coinvolgendo le province di Como e Lecco.

RACCOMANDAZIONI

La Protezione Civile invita la popolazione a rispettare le norme di sicurezza e consultare i bollettini ufficiali per aggiornamenti costanti. Le amministrazioni locali sono allertate per un rapido intervento in caso di emergenze legate al rischio idrogeologico.

RedCro