METEO: ALLERTA “ROSSA” TRA OGGI E DOMANI, INTERESSATI I NOSTRI TERRITORI

MILANO – Nelle ultime ore la Protezione Civile della Regione Lombardia ha diffuso un’allerta meteo di livello rosso per rischio idrogeologico su ampie aree del territorio, tra cui la nostra zona di riferimento.

L’attuale scenario segnala condizioni meteorologiche critiche: piogge persistenti, temporali intensi e raffiche di vento fino a 90 km/h sono previste tra oggi mercoledì 27 agosto 2025 e le prime ore di venerdì 29 agosto.

Rischio IDROGEOLOGICO: COSA SIGNIFICA

Il livello di allerta rosso rappresenta la massima criticità secondo la scala regionale e comporta potenziali danni gravi alla popolazione, alle infrastrutture e all’ambiente locale. Il territorio interessato è soggetto a fenomeni estremi che possono innescare frane, allagamenti improvvisi, esondazioni e altre emergenze legate all’acqua, richiedendo la massima attenzione e prevenzione sia da parte delle autorità che dei cittadini.

IL NOSTRO TERRITORIO NELLA ZONA LARIO E PREALPI OCCIDENTALI

Il territorio ricade ufficialmente nella zona omogenea “Lario e Prealpi Occidentali”, identificata dal codice IM-05. Questa zona comprende il bacino del Lario (Lago di Como) e parte delle Prealpi Occidentali, coinvolgendo le province di Como e Lecco. Per le prossime ore è atteso un incremento sensibile dei fenomeni meteorologici, con rischio elevato soprattutto nei comuni prealpini e nelle aree limitrofe al lago.

RACCOMANDAZIONI E AGGIORNAMENTI

La Protezione Civile invita la popolazione a rispettare le norme di sicurezza, evitare spostamenti non necessari e consultare i bollettini ufficiali per aggiornamenti costanti. Le amministrazioni locali sono allertate per un rapido intervento in caso di emergenze legate al rischio idrogeologico.

Il Centro Funzionale nella mattinata di domani 28 agosto analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata e per la giornata di venerdì 29/08

RedCro