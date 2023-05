PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo un inverno molto avaro di precipitazioni la stagione primaverile sta promuovendo un ottimo periodo piovoso recuperando in buona parte il deficit idrico. La siccità aveva messo a dura prova fiumi, laghi e agricoltura, pianificando nuove restrizione nel caso non avesse piovuto in questi due mesi primaverili. Finalmente la situazione si è sbloccata, a partire dal mese di aprile con il ritorno delle perturbazioni atlantiche e l’allontanamento dell’alta pressione verso altri “lidi”.

Tra lunedì e martedì un profondo vortice depressionario risalirà dal nord Africa con il suo carico di forti precipitazioni ma l’obiettivo del nuovo maltempo saranno le regioni del Sud e le isole maggiori. I nostri territori rimarranno ai margini del maltempo anche se vi saranno alcune precipitazioni nelle giornate di martedì 16 e giovedì 18 maggio.

Temperature mattutine comprese tra 10/13°C, massime tra 17/22°C. Zero termico diurno verso i 2300 metri. Venti moderati dapprima provenienti tra Nord-Nordovest, dalla giornata di giovedì proverranno da Sudest.

Fabio Porro