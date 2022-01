PREVISIONI METEOROLOGICHE – Inverno ancora latitante e proseguirà in tal modo così fino alla conclusione mensile, senza nessuna incursione fredda e precipitazioni. Oramai i modelli previsionali hanno sancito l’espansione dell’alta pressione sui nostri territori almeno fino ai primi di febbraio, “consumando” una buona fetta stagionale. Probabilmente la stagione invernale recupererà a ridosso della Primavera, come lo scorso anno con freddo e neve quote basse.

Ci aspetta dunque un fine settimana senza precipitazioni, buon soleggiamento, temperature leggermente fresche al mattino. Temperature mattutine comprese tra -2 e 0°C, massime tra 9/11°C. Zero termico diurno oltre 1800 metri. Venti deboli tra Nord e Nord Est.

Tendenza per lunedì 24 gennaio: nessun cambiamento, ancora bel tempo e clima mite.

Fabio Porro