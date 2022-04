PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un ponte del 25 aprile molto instabile, con temperature in calo e il ritorno delle piogge benefiche. Precipitazioni giunte sui nostri territori tra sabato 23 e domenica 24 ma che sicuramente non saranno sufficienti per colmare la lunga fase siccitosa che dura da oltre 4 mesi.

La giornata di martedì 26 aprile sarà segnata ancora da moderata instabilità, con cieli molto chiusi e deboli precipitazioni fino alla serata. La neve cadrà solo a partire dai 1.800 metri di quota. Con il ritorno dell’alta pressione il tempo andrà stabilizzandosi già a partire dalle prime ore di mercoledì 27 aprile. Bel tempo che proseguirà fino a tutta la giornata di giovedì 28 aprile, tutto accompagnato da un rialzo termico.

Le temperature: mattutine comprese tra 11/14°C, pomeridiane tra 16/22°C. Zero termico diurno in rialzo verso i 2.400 metri. Venti deboli di direzione variabile.

Fabio Porro