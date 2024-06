METEO. ANCORA INSTABILITÀ, GIOVEDÌ E VENERDÌ PAUSA DI BEL TEMPO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una circolazione depressionaria, associata ad un minimo depressionario centrato sul Mar Tirreno, mantiene fino alla serata di mercoledì condizioni di instabilità sparsa sulla regione. Tra giovedì e venerdì l’allontanamento verso est di tale struttura favorisce una rimonta della pressione sul bacino del Mediterraneo: giornate più stabili, maggior soleggiamento e temperature in rialzo. Sabato probabile nuova fase di instabilità.

Martedì 25 giugno nuvolosità irregolare a tratti estesa fino a nuvoloso, schiarite sui settori retici più settentrionali. Precipitazioni nella prima parte della giornata deboli sparse, tendenti a diffuse nel pomeriggio, ancora sparse in serata; anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in calo. Zero termico intorno a 3600 metri. Venti da est nordest, in montagna deboli o moderati.

Mercoledì 26 giugno nuvolosità irregolare. Precipitazioni deboli sparse, maggiormente interessati i settori prealpini, tendenza all’esaurimento verso sera; anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime stazionarie o in calo, massime in aumento. Zero termico intorno a 3800 metri. Venti in montagna deboli o moderati dai quadranti settentrionali, in giornata in rotazione dai quadranti occidentali.

Giovedì 27 giugno cielo in prevalenza poco nuvoloso con addensamenti irregolari dal pomeriggio a ridosso dei rilievi. Precipitazioni dalle ore centrali deboli a ridosso dei rilievi, anche a carattere di breve rovescio. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico intorno a 4000 metri. Venti in montagna deboli settentrionali.

Fonte Arpa Lombardia