PREVISIONI METEOROLOGICHE – Continua il non-inverno sui nostri territori con le precipitazioni assenti da lungo tempo. L’anticiclone delle Azzorre non permette l’arrivo delle piovose perturbazioni atlantiche, mentre le masse d’aria gelida scivolano lungo il versante Adriatico. Imbiancate persino le spiagge delle Isole Greche, tra cui Creta e Rodi.

Per i prossimi giorni giorni non avremo importanti cambiamenti, a parte il transito di alcuni fronti nuvolosi e la formazione di banchi nebbiosi. Almeno fino ad inizio mese non avremo nessuna precipitazione, mentre le temperature rimarranno sempre sopra le medie stagionali.

Martedì 24 gennaio nubi alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono attese precipitazioni. Temperatura mattutina attorno a 0°C, pomeridiana tra 7/8°C. Zero termico diurno attorno a 2500 metri. Venti deboli tra Nord e Nord Ovest.

Mercoledì 25 gennaio nebbie persistenti o nubi basse al mattino, ampi rasserenamenti nel pomeriggio, in serata ancora nebbie fitte. Temperatura mattutina in rialzo fin verso i 7°C, pomeridiana tra 8/9°C. Zero termico diurno attorno a 2300 metri. Venti deboli tra Nord Ovest e Nord.

Giovedì 27 gennaio cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperatura mattutina attorno a 4°C, pomeridiana attorno a 11°C. Zero termico diurno attorno a 2600 metri. Venti deboli variabili

Fabio Porro