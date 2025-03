METEO: ANCORA NUVOLE, PIOGGIA E NEVE IN QUOTA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La presenza di una saccatura sull’Europa centro occidentale consolida una vasta circolazione depressionaria fino a domenica, con flusso umido da sud-sudovest, che assicura nuvolosità e precipitazioni da deboli a moderate, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Venerdì 14 marzo cielo prevalentemente coperto o molto nuvoloso. Possibili schiarite nel pomeriggio. Precipitazioni da deboli a moderate diffuse nella prima parte della giornata, in ripresa dal tardo pomeriggio. Neve oltre i 1000 metri. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico tra 1600 e 1900 metri. Venti su Alpi e Prealpi molto deboli variabili.

Sabato 15 marzo cielo coperto. Precipitazioni da deboli a moderate diffuse, anche a carattere di rovescio. Neve oltre 1400 metri in giornata, limite in abbassamento in serata. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. Zero termico tra 1800 e 2000 metri. Venti deboli e variabili.

Domenica 16 marzo cielo al mattino coperto o molto nuvoloso su Prealpi e Alpi, dal pomeriggio sereno o poco nuvolso. Precipitazioni deboli diffuse. Neve oltre 1200 metri. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento. Zero termico in calo, tra 1400 e 1600 metri. Venti deboli variabili.

Tendenza per lunedì 17 e martedì 18 marzo: Da lunedì passaggio da un tipo di tempo ciclonico ad uno anticiclonico con flussi più secchi da nord. Lunedì cielo poco nuvoloso, salvo aumento della nuvolosità sulle Alpi Retiche Orientali in serata, precipitazioni deboli su Prealpi e pianura orientale. Temperature in aumento. Venti variabili. Martedì cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti su Alpi e Prealpi. Precipitazioni residue sulle Prealpi al mattino. Temperature in calo. Vento debole variabile.

Fonte: Arpa Lombardia