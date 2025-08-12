METEO: ANCORA SOLE E CALDO, MA OCCHIO AI TEMPORALI IN MONTAGNA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Persistono condizioni stabili in Pianura a causa della presenza di un Promontorio sul Bacino del Mediterraneo, con giornate soleggiate o al più velate e temperature massime che per tutto il periodo si manterranno tra 33 e 37°C. In montagna condizioni a tratti instabili nei giorni centrali della settimana, con possibili fenomeni temporaleschi nelle ore più calde della giornata. Per il fine settimana condizioni di bel tempo.

Martedì 12 agosto

Cielo sereno in pianura, in montagna sereno fino a metà pomeriggio, quindi possibili annuvolamenti per nubi medio alte. Precipitazioni assenti in pianura, possibili rovesci anche a carattere temporalesco sui rilievi alpini e prealpini nel tardo pomeriggio. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie. In pianura minime tra 24 e 27 °C, massime tra 34 e 37 °C. Zero termico tra 4800 e 5000 metri fino al pomeriggio, in lieve calo in serata. Venti in pianura deboli orientali, in montagna rinforzi nel pomeriggio, da moderati a tratti forti.

Mercoledì 13 agosto

Cielo sereno ovunque salvo transito di nubi a media e alta quota dal pomeriggio. Precipitazioni nel pomeriggio deboli possibili anche a carattere di rovescio temporalesco sui rilievi centro orientali, non esclusi isolati anche alla fascia di alta pianura. Temperature minimee, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 26 °C, massime intorno a 36 °C. Zero termico variabile tra 4300 e 4500 metri. Venti in pianura deboli orientali, in montagna deboli a regime di brezza.

Giovedì 14 agosto

Cielo transito di velature tra tarda mattinata e metà pomeriggio. Precipitazioni possibili locali rovesci o occasionali temporali sui rilievi alpini o prealpini nelle ore pomeridiane. Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico circa a 4300 metri. Venti in pianura e in montagna deboli a regime di brezza.

Venerdì 15 agosto

Venerdì sereno o al più velato. Precipitazioni assenti o al più deboli locali, possibili sui rilievi. In pianura minime stazionarie, massime in lieve aumento. Ovunque venti deboli. Sabato sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti o deboli poco probabili sui rilievi alpini. In pianura minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli in pianura, in possibile rinforzo da nord in montagna.