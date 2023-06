PREVISIONI METEORLOGICHE – Non è cambiato nulla rispetto ai giorni scorsi: tempo discreto al mattino, clima che si scalda al pomeriggio e si accendono nuovi temporali. Temporali anche nelle ore notturne a causa di infiltrazioni umide da ovest. Insomma tutto tranne la stabilità alla quale eravamo ben abituati da alcuni anni e con temperature sopra le medie stagionali a partire già dal mese di maggio.

L’alta pressione rimane ancora fuori gioco: questa rimane ancora ben radicata sul nord Europa mentre il bacino del Mediterraneo è ancora sede di una blanda depressione in cui affluiscono masse d’aria molto differenti; negli strati bassi affluisce aria molto umida dall’Atlantico mentre in quota giunge aria fresca dall’est Europa. Tutto questo favorisce lo sviluppo di attività temporalesca pomeridiana ma spesso si dilunga e si intensifica in alcuni notti.

Nei prossimi giorni non cambierà ancora la disposizione delle alte e basse pressioni: il Regno Unito e la penisola scandinava godranno di clima soleggiato e molto mite, mentre i nostri territori rimarranno ancora sotto il tiro di rovesci che ritroveremo per buona parte della settimana. La giornata con più precipitazione sarà quella di martedì 13 giugno.

Le temperature subiranno un nuovo calo a partire dalla giornata di lunedì 12 giugno, per poi risalire a partire da giovedì 15 giugno. Temperature mattutine comprese tra 16/17°C, massime comprese tra 22/28°C. Zero termico in rialzo verso i 3200 metri. Venti dapprima proverranno da Est-Sudest, tendenti a provenire da Nord a partire da giovedì.

Fabio Porro