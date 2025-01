METEO: ANCORA VENTO MA TEMPERATURE IN LEGGERO AUMENTO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Martedì circolazione anticiclonica sull’Europa Centrale e bassa pressione sul Mediterraneo: il Nord italia è interessato da tempo stabile ma in presenza di correnti fresche da nord-nordest che produrranno variazione nelle temperature e parziale rinforzo della ventilazione. La stessa situazione si ripeterà tra mercoledì pomeriggio e giovedì in occasione di un impulso ciclonico da nordest lievemente più significativo. Venerdì e sabato le posizioni dell’alta e bassa pressione saranno tali da produrre condizioni simili sul Nord Italia ma con correnti da est-sudest ed in presenza di aria relativamente più calda.

Martedì 14 gennaio ovunque sereno o poco nuvoloso, al più velato. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Zero termico in progressivo rialzo nel corso della giornata da 800 a 1400-1800 metri. Venti in montagna da deboli a moderati settentrionali od orientali, da moderati a forti in alta quota. Gelate diffuse nella notte e nel primo mattino.

Mercoledì 15 gennaio ovunque sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Zero termico inizialmente tra 1400 e 2000 metri, verso sera in brusco abbassamento verso 1000-1400 metri. Venti in montagna moderati da nordest, in rotazione da est dal pomeriggio. Gelate sparse nella notte e primo mattino.

Giovedì 16 gennaio prevalentemente poco nuvoloso. Precipitazioni assenti o poco probabili. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. Zero termico variabile tra 800 e 1200 metri. Vento in quota. Possibili gelate nella notte e primo mattino.

Tendenza per venerdì 17 e sabato 18 gennaio: ovunque sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sabato. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti da deboli a mdoerati.