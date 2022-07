PREVISIONI METEOROLOGICHE – È una stagione “sopra le righe” da almeno due mesi con l’anticiclone africano che spadroneggia indisturbato. I temporali sono arrivati ma hanno fatto più disastri che benefici. La grave siccità si è accanita sui nostri territori con il rischio del razionamento idrico paventato da alcune amministrazioni. Le piogge cadute non sono state sufficienti e l’estate si sa non è una stagione di grandi perturbazioni piovose. Un fronte instabile lambisce la regione alpina a partire da lunedì 4 luglio e assisteremo ad una escalation di temporali per alcuni giorni.

I fenomeni si concentreranno tra lunedì 3 e martedì 4 luglio, una breve pausa asciutta è attesa per mercoledì 5 luglio. Un’altra passata temporalesca viene “inquadrata” tra la notte di mercoledì e le prime ore di giovedì 6 luglio. Tutto seguito da un benefico calo delle temperature ma sarà solo momentaneo e di breve durata.

Temperature mattutine comprese tra 21/22°C, pomeridiane tra 28/32°C. Zero termico diurno in calo verso i 3400 metri. Venti moderati tra Nord e Nord Est, raffiche durante gli episodi temporaleschi.

Fabio Porro