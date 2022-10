PREVISIONI METEOROLOGICHE – Pensavamo di esserci liberati definitivamente dell’anticiclone africano ma ancora è ben ancorato nel bacino del Mediterraneo. A dimostrarlo sono le elevate temperature di questi giorni con lo zero termico che è schizzato verso i 4000 metri. Un valore troppo anomalo per la stagione in corso e che spesso non viene raggiunto nemmeno ad inizio estate. E sono proprio valori da inizio stagione estiva che ci ritroviamo in questi giorni, per mano di una nuova espansione dell’anticiclone africano verso i nostri territori.

L’assetto barico nel fine settimana non si modificherà: alte pressione ancora e dunque bel tempo fino alla giornata di lunedì 31 ottobre, poi è atteso un calo della pressione a partire da inizio novembre. Nubi in aumento ma senza precipitazioni a partire da martedì 1° novembre: qualche foschia e banco nebbioso potrebbe formarsi nella notte e prima mattina specie nei fondi valle e pianure.

Un calo delle temperature è atteso a partire da lunedì 31 ottobre: temperature mattutine comprese tra 12/16°C, massime tra 19/22°C. Zero termico diurno verso i 3300 metri. Venti deboli provenienti tra Nord Ovest e Nord Est.

Fabio Porro