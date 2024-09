METEO. BEL TEMPO SABATO, DOMENICA POMERIGGIO TORNANO LE PIOGGE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Possibili residuali precipitazioni nella giornata di venerdì ma di debole intensità. Sabato graduale rimonta anticiclonica sul Mediterraneo con condizioni prevalentemente stabili e soleggiate in Lombardia, ma con graduale peggioramento dal pomeriggio di domenica in concomitanza con l’avvicinamento di una saccatura in traslazione sulla Francia, che potrà innescare delle deboli precipitazioni a partire dai settori occidentali in serata, diffusi e in intensificazione per i primi giorni della prossima settimana.

Venerdì 20 settembre cielo ovunque irregolarmente nuvoloso o nuvoloso in montagna. Precipitazioni assenti, salvo nel pomeriggio possibili isolati piovaschi sui rilievi prealpini. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo.

Zero termico tra 2800 e 3000 metri. Venti in montagna deboli da sud.

Sabato 21 settembre cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, irregolarmente nuvoloso o nuvoloso in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico a circa 3200 metri. Venti in montagna deboli da sud.

Domenica 22 settembre cielo fino al mattino poco nuvoloso in pianura, addensamenti in montagna, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, in estensione anche a est in serata. In serata possibili deboli sulla fascia più occidentale di Regione. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. Zero termico circa a 3400 metri al mattino, in calo a 3000 in serata. Venti deboli ovunque.

Tendenza per lunedì 23 settembre: ovunque nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, in attenuazione martedì. Minime in lieve rialzo, massime in lieve calo. Venti da sud in montagna.

Fonte Arpa Lombardia