METEO. BREVE PAUSA STABILE IN UNA SETTIMANA PIOVOSA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il minimo depressionario centrato sul Tirreno è in graduale traslazione verso sudest, favorendo un miglioramento in Lombardia. Seguirà una pausa stabile ma di breve durata a causa di una saccatura in discesa sul sud della Francia che tra il tardo pomeriggio di martedì e la mattinata di mercoledì determinerà piogge diffuse da deboli a moderate, in attenuazione e progressivo esaurimento dalla seconda parte di mercoledì. Per il fine settimana possibile nuovo peggioramento meteo.

Martedì 5 marzo cielo sereno ovunque fino a metà mattinata, quindi aumento della nuvolosità a media e bassa quota a partire da ovest, in estensione anche a est nella seconda parte della giornata, con nuvolosità più consistente sui rilievi. Precipitazioni deboli a partire dal nordovest nel primo pomeriggio, in estensione e intensificazione alla fascia alpina e prealpina nel pomeriggio e alla pianura, più marcatamente sulla parte centro occidentale. Neve oltre 1200 metri.

Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. Zero termico a circa 2000 metri fino alla mattinata, dal pomeriggio in calo a 1800 metri e ulteriormente a 1500 metri in serata. Venti in montagna deboli da nord.

Mercoledì 6 marzo cielo ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, intervallato da intermittenti e irregolari schiarite nella prima parte della giornata. Precipitazioni diffuse da deboli a moderate nella notte, in attenuazione e parziale esaurimento tra mattino e pomeriggio, in cessazione ovunque in serata. Neve oltre 1000-1200 metri. Temperature minime in lieve rialzo, massime in calo. Zero termico a circa 1400 metri nella notte. Venti in montagna da nord.

Giovedì 7 marzo cielo da poco a irregolarmente nuvoloso per nubi medio basse, con maggior probabilità di nubi tra notte e mattino. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve rialzo. Zero termico a circa 1700 metri. Venti in montagna deboli variabili.

Fonte Arpa Lombardia