METEO. CAMBIO D’ANNO SERENO E STABILE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il promontorio d’alta pressione continua a garantire, su gran parte dell’Europa continentale, condizioni di tempo stabile. Nel corso della settimana il suo progressivo invecchiamento ed indebolimento sul lato meridionale favorirà l’afflusso di correnti più umide da meridione che produrranno cieli grigi sui settori di pianura ed un calo termico a tutte le quote.

Martedì 31 dicembre giornata caratterizzata da condizioni di tempo stabile; durante la notte e nelle prime ore del mattino formazioni di banchi di nebbia o nubi basse sui settori meridionali della pianura. Gelate diffuse nelle aree non interessate da nubi basse o nebbie. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve diminuzione. Zero termico intorno a 2900/3000 metri. Venti sui rilievi deboli sud-occidentali.

Mercoledì 1 gennaio persistono condizioni di tempo stabile con cielo sereno sui rilievi. Gelate diffuse nelle aree non interessate da nubi basse o nebbie. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento in pianura, massime in diminuzione più sensibile nelle aree interessate da nubi basse o nebbie. Venti deboli meridionali sui rilievi.

Fonte Centro Meteo Lombardo