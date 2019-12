PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sarà un Capodanno soleggiato e molto mite, dopo che il giorno di Natale è trascorso come da copione: bel tempo, qualche passaggio di nubi innocue e sopratutto clima mite.

Grande assente il freddo, che solo al mattino si fa notare con valori di poco sotto lo zero. La presenza di un’alta pressione molto ingombrante e il freddo confinato sulla Russia non depongono sicuramente per un inizio stagione con neve e freddo pungente. Sarà ancora l’anticiclone il vero protagonista delle ultime giornate del 2019, ma anche per i primi giorni del nuovo anno.

Bel tempo e clima non freddo dunque ci accompagneranno per i prossimi giorni, con valori mattutini tra 3/4°C. Temperature pomeridiane non invernali, comprese tra 9/10°C.

Zero termico diurno oltre 3000 metri, paradossalmente ai livelli pre-estivi.

Fabio Porro