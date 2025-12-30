METEO: CAPODANNO CON NUVOLOSITÀ E TEMPO VARIABILE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dapprima l’alta pressione collocata sull’Oceano Atlantico nord-orientale, poi una sul bacino occidentale del Mar Mediterraneo, causo condizioni di tempo stabile sull’Italia Settentrionale e anche sulla Lombardia, senza precipitazioni significative, con presenza di nubi variabile fino a venerdì 2. Gli incrementi della nuvolosità, in questa fase, saranno causati da temporanei afflussi umidi orientali tra martedì 30 e mercoledì 31 e poi del transito di un sistema perturbato sull’Europa Centrale

Martedì 30 dicembre

Cielo soleggiato. Temperature tra i 4 e gli 8 °C. Venti: 9 km/h da Sud. Raffiche: 20 km/h.

Mercoledì 31 dicembre

Nuvolosità variabile. Temperature tra 1 e 5 °C. Venti: 5 km/h da Sud. Raffiche: 11 km/h.

Giovedì 1 gennaio

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra 0 e 5 °C. Venti: 5 km/h da Nord-Est. Raffiche: 9 km/h.

Venerdì 2 gennaio

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 2 e i 6 °C. Venti: 7 km/h da Nord-Est. Raffiche: 14 km/h.