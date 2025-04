METEO. CIELO COPERTO E PRECIPITAZIONI DIFFUSE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sulla Lombardia condizioni di bassa pressione e a tratti precipitazioni diffuse. Mercoledì localmente anche temporali e vento in rinforzo da est, dal pomeriggio con raffiche forti fino a giovedì, con attenuazione dal pomeriggio. Venerdì e anche sabato sono previste condizioni più variabili con nubi e rovesci di breve durata, ma anche schiarite.

Martedì 15 aprile con cielo nella notte coperto. Dalle ore centrali diminuzione della nuvolosità a partire da sudovest e dal pomeriggio possibilità di breve schiarite. Precipitazioni nella notte e mattinata deboli diffuse, in movimento verso nord. Dal pomeriggio seguite da locali piovaschi, sui settori meridionali non si escludono isolati temporali. Neve oltre i 2000 metri. Temperature minime in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime tra 11 e 13 °C, massime tra 16 e 21 °C. Zero termico tra 2400 e 2700 metri. Venti in pianura deboli variabili, dal pomeriggio sui settori sudoccidentali e in montagna localmente moderati da sud.

Mercoledì 16 aprile con aumento della nuvolosità a partire da ovest. Dal pomeriggio prevalentemente coperto. Precipitazioni sui settori occidentali rovesci deboli o moderati, localmente anche forte con possibilità di temporali. Dal pomeriggio rovesci anche sui settori orientali. Neve oltre i 2100 metri. Temperature minime e massime stazionarie. In pianura minime intorno a 13 °C, massime intorno a 19 °C. Zero termico tra 2300 e 2800 metri. Venti in pianura da deboli a moderati da est, dal pomeriggio in rinforzo con raffiche localmente forti o molto forti, anche in montagna.

Giovedì 17 aprile con cielo coperto o molto nuvoloso. Precipitazioni nella prima parte del giorno diffuse, seguito da locali rovesci. Neve oltre i 1900 metri. Temperature minime e massime generalmente stazionarie. Zero termico tra 1800 e 2300 metri. Venti in pianura moderati da est con raffiche forti, nel pomeriggio in attenuazione, in montagna deboli con occasionali rinforzi.