METEO. CIELO NUVOLOSO CON PRECIPITAZIONI DIFFUSE

PREVISIONI METEO – Sono previste giornate prevalentemente soleggiate o poco nuvolose, anche se non si escludono isolati acquazzoni. Temperature massime in aumento e venti generalmente deboli. Da martedì aumento della nuvolosità seguito da precipitazioni sparse o anche diffuse, causato da un centro di bassa pressione in avvicinamento da ovest.

Martedì 20 maggio

Cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni sparse in transito verso nordest. Dal pomeriggio locali rovesci e temporali, anche di forte intensità. Neve oltre i 2200 metri. Temperature minime in aumento, massime in forte calo. In pianura minime tra 12 e 15 °C, massime tra 19 e 24 °C. Zero termico tra 2500 e 3000 metri. Venti in pianura deboli da est, in montagna deboli di direzione variabile con rinforzi sulle creste.

Mercoledì 21 maggio

Cielo nella prima parte del giorno poco nuvoloso, salvo maggiore annuvolamenti sulla pianura. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori settentrionali, nella sera anche su quelli meridionali. Precipitazioni locali, a carattere di rovescio pomeridiani su Prealpi e Alpi. Neve oltre i 2500 metri. Temperature minime in calo, massime in aumento. In pianura minime intorno a 11 °C, massime intorno a 25 °C. Zero termico tra 2500 e 3000 metri. Venti deboli o molto deboli, da sud o di direzione variabile. Nella notte e nella prima mattina possibilità di nebbia, soprattutto sul pavese e milanese.

Giovedì 22 maggio

Cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni diffuse, deboli o moderate. Neve oltre i 2000 metri. Temperature minime stazionarie o in calo, massime in calo. Zero termico tra 2200 e 2700 metri. Venti in pianura deboli da est, in montagna da nord con rinforzi sulle Alpi.