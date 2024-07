METEO. CLIMA ESTIVO, DISAGIO DA CALORE MODERATO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Martedì correnti nordoccidentali ondulate con variabilità su rilievi e settori orientali. Mercoledì e giovedì sempre correnti da nordovest ma più stabili e con parziale afflusso di aria meno calda dai quadranti orientali o settentrionali. Venerdì flusso occidentale anticilonico e caldo, con parziale cedimento dell’alta pressione sabato solo sulle Alpi di confine.

Martedì 23 luglio nella notte addensamenti sparsi sulla fascia prealpina, in dissolvimento entro il primo mattino; fino alla tarda mattinata prevalentemente sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio nuvolosità variabile con maggiori addensamenti sui settori centro-orientali. Nella notte residui rovesci isolati sulle Prealpi e relativa fascia pedemontana; dal primo pomeriggio rovesci sparsi sui rilievi orientali. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico a circa 4200 metri. Venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali; inizialmente a regime di brezza almeno fino alla tarda mattinata. Disagio da calore da moderato a forte sulla pianura, moderato nelle valli.

Mercoledì 24 luglio cielo ovunque poco nuvoloso o velato, con qualche annuvolamento in più nel pomeriggio sui rilievi centro-orientali; in serata addensamenti sulle Prealpi Orientali e relativa fascia pedemontana. Isolati piovaschi o deboli rovesci in serata sulle Prealpi orientali e relativa fascia pedemontana. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico compreso tra 4000 e 4400 metri. Venti in pianura e nelle valli da deboli a moderati variabili o a regime di brezza, in serata tendenti a ruotare da est; in quota moderati settentrionali. Disagio da calore prevalentemente moderato.

Giovedì 25 luglio nella notte residui addensamenti sui settori centro-orientali; dal mattino ovunque poco nuvoloso con sviluppo di cumuli ad evoluzione diurna, più consistenti sui settori orientali. Precipitazioni deboli isolate e residue nella notte su Prealpi Orientali ed alta pianura orientale. Temperature minime stazionarie, massime in lieve o moderato calo. Zero termico variabile tra 3800 e 4300 metri. Venti in montagna moderati settentrionali od orientali. Disagio da calore da debole a moderato.

Fonte Arpa Lombardia