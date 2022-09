PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana ben soleggiato ma con clima molto fresco. Un fronte freddo ha attraversato la nostra Regione e nei giorni scorsi ha messo fine all’estate, stagione che ricorderemo bene per il gran caldo e la siccità.

Cosa succederà nei prossimi giorni? Un debole campo di alta pressione si insedierà per qualche giorno, garantendo stabilità e clima gradevole. Da mercoledì 21 settembre aria più umida da Est determinerà un aumento della nuvolosità, specialmente dalla serata, ma non sono previste precipitazioni. Deboli pioviggini solo a partire dalle prime ore di giovedì 22 settembre, in un contesto climatico più fresco.

Temperature mattutine comprese tra 14/16°C, pomeridiane tra 19/23°C. Zero termico diurno in calo a 2700 metri. Venti deboli provenienti tra Nord Est e Sud Est.

Fabio Porro