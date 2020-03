PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il biglietto da visita della stagione primaverile sarà il freddo, arrivato ormai in forte ritardo. L’inverno ci ha deluso per buona parte dei giorni, con alte temperature e un paio di episodi instabili. Tra la notte di domenica 22 e le prime ore di lunedì 23 marzo l’aria fredda dalla Russia ha ridimensionato le temperature, riportando un clima più freddo. Fenomeni precipitativi limitati alla giornata di domenica, con la neve che è scesa a quote collinari, ma localmente più in basso.

Ad inizio settimana avremo un clima più rigido, ma senza fenomeni di rilievo.

Le temperature: farà freddo al mattino con valori tra -1/1°C, valori pomeridiani meno miti dei giorni precedenti tra 7/9°C.

Zero termico diurno attorno a 1000 metri.

Venti moderati tra Nord e Nord Est.

Evoluzione per il fine settimana: meno freddo, ma piogge da domenica 29 marzo.

Fabio Porro