PREVISIONI METEOROLOGICHE – Forse era già scritto che sarebbe dovuto andare così: solo briciole invernali, un po’ di freddo (normale) e tanta siccità. Siccità che stiamo ereditando da inizio del 2020 e che secondo le proiezioni stagionali dei modelli ritroveremo ancora nella prossima primavera-estate.

La presenza assidua delle alte pressioni, sia quella oceanica sia quella africana, non permette l’arrivo delle perturbazioni piovose, con anomalie termiche molto marcate. La settimana vedrà una nuova espansione dell’alta pressione delle Azzorre accompagnata da un ulteriore rialzo termico. Le piogge saranno totalmente assenti per l’intera settimana, e probabilmente non ne arriverà sino alla conclusione della seconda decade.

Tempo stabile per i prossimi giorni, il freddo specie quello mattutino sarà spazzato via e assisteremo ad un anticipo di primavera. Temperature mattutine comprese tra 4/6°C, pomeridiane tra 14/17°C. Zero termico diurno in rialzo oltre 3000 metri. Venti deboli da Nord.

Fabio Porro