METEO: CONDIZIONI INSTABILI E PIOGGIA PER TUTTA LA SETTIMANA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Da oggi, martedì 13 gennaio, copertura nuvolosa estesa e possibili deboli precipitazioni isolate nei pressi dell’Appennino e sulla pianura. Tra mercoledì 14 e giovedì 15 correnti occidentali umide con piogge deboli intermittenti e localizzate.

Martedì 13 gennaio

Cielo coperto. Temperature tra i 5 e i 9 °C. Venti: 12 km/h da Nord-Ovest. ,Raffiche: 24 km/h.

Mercoledì 14 gennaio

Pioggia debole. Temperature tra i 4 e i 9 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 10 km/h.

Giovedì 15 gennaio

Pioggia debole. Temperature tra i 6 e gli 8 °C. Venti: 5 km/h da Nord-Est. Raffiche: 8 km/h.