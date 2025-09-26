METEO: CONDIZIONI INSTABILI FINO A SABATO, DOMENICA MALTEMPO IN PAUSA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una struttura depressionaria centrata sul Nord Italia, in spostamento lentamente verso il Nord delle Alpi, causa condizioni instabili sulla Lombardia fino a sabato, con precipitazioni sparse a tratti, anche a carattere di rovescio o temporale, alternate a schiarite, più intense e diffuse nella giornata di venerdì.
Temperature senza grandi variazioni. Con lo spostamento del minimo verso sud, domenica condizioni temporaneamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso, bassa probabilità di precipitazione e temperature in aumento. Da lunedì l’avvicinamento di un’area di bassa pressione dall’Europa Nord Orientale, apre una fase di tempo incerto, ma con basse probabilità di precipitazioni importanti
Venerdì 26 settembre
Cielo: coperto o molto nuvoloso; schiarite in serata sulla bassa pianura. Precipitazioni deboli diffuse, localmente anche moderate, temporali occasionali. Limite neve 1600-1800 metri. Temperature: minime in aumento e massime in calo. In pianura minime tra 10 e 13 °C, massime tra 16 e 19 °C. Zero termico tra 2200 e 2500 metri. Venti: in pianura generalmente deboli orientali; in montagna deboli variabili.
Sabato 27 settembre
Domenica 28 settembre
Sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti. Temperature minime in calo e massime in aumento. Zero termico in aumento durante la giornata, fino a 3.000 metri in serata. Venti deboli o molto deboli variabili. Altri fenomeni: sulla bassa pianura possibilità di banchi di nebbia nelle prime ore del giorno.
Tendenza per la prossima settimana
Fonte: ARPA Lombardia