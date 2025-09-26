METEO: CONDIZIONI INSTABILI FINO A SABATO, DOMENICA MALTEMPO IN PAUSA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una struttura depressionaria centrata sul Nord Italia, in spostamento lentamente verso il Nord delle Alpi, causa condizioni instabili sulla Lombardia fino a sabato, con precipitazioni sparse a tratti, anche a carattere di rovescio o temporale, alternate a schiarite, più intense e diffuse nella giornata di venerdì.

Temperature senza grandi variazioni. Con lo spostamento del minimo verso sud, domenica condizioni temporaneamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso, bassa probabilità di precipitazione e temperature in aumento. Da lunedì l’avvicinamento di un’area di bassa pressione dall’Europa Nord Orientale, apre una fase di tempo incerto, ma con basse probabilità di precipitazioni importanti

Venerdì 26 settembre

Cielo: coperto o molto nuvoloso; schiarite in serata sulla bassa pianura. Precipitazioni deboli diffuse, localmente anche moderate, temporali occasionali. Limite neve 1600-1800 metri. Temperature: minime in aumento e massime in calo. In pianura minime tra 10 e 13 °C, massime tra 16 e 19 °C. Zero termico tra 2200 e 2500 metri. Venti: in pianura generalmente deboli orientali; in montagna deboli variabili.

Sabato 27 settembre

Al mattino molto nuvoloso, dal pomeriggio progressiva diminuzione della nuvolosità a partire dai settori occidentali, in serata sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni al mattino deboli diffuse, localmente anche moderate, in esaurimento in serata a partire dai settori occidentali. Temperature: in pianura minime stazionarie, in montagna minime in aumento e massime in lieve aumento. In pianura minime intorno ai 12 °C, massime intorno ai 18 °C. Zero termico in aumento in giornata, fino a 2.600 metri in serata. Venti deboli o molto deboli variabili.

Domenica 28 settembre