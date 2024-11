METEO. CONDIZIONI STABILI ALMENO FINO A LUNEDÌ

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Tra venerdì e lunedì prossimo condizioni stabili caratterizzate da poca nuvolosità diurna ma con estese nebbie in pianura nelle ore più fredde. Martedì condizioni un po’ più instabili con maggiore nuvolosità e possibilità di deboli precipitazioni sui rilievi.

Venerdì 15 novembre cielo prevalentemente sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in aumento, specie in quota. Zero termico in aumento fin oltre 3300 metri. Venti in montagna deboli variabili o a regime di brezza nelle valli.

Sabato 16 novembre cielo prevalentemente sereno, eccetto addensamenti nelle pianure nelle ore più fredde, in dissolvimento nelle ore centrali. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime stazionarie o in leggero calo. Zero termico intorno a 3200 metri. Venti in montagna deboli o molto deboli variabili.

Domenica 17 novembre nelle ore notturne estesi addensamenti nelle pianure, in attenuazione nelle ore centrali; sereno o poco nuvoloso altrove, con transito di velature in serata, a tratti più compatte. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in leggero calo. Zero termico in progressivo calo fino a circa 2400 metri in serata.

Tendenza per lunedì 18 novembre: cielo poco nuvoloso per transito di velature a tratti più compatte, bassa probabilità di precipitazioni. Temperature stazionarie o in leggero calo. Venti deboli a regime di brezza.

Fonte Arpa Lombardia