METEO. CONDIZIONI VARIABILI CON ROVESCI E SCHIARITE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Flussi in quota da nordovest mantengono condizioni stabili almeno fino al primo pomeriggio di martedì, a seguire nuova instabilità, più marcata nella giornata di mercoledì con precipitazioni da sparse a diffuse e temperature massime in sensibile calo. Giovedì condizioni un po’ più stabili e temperature in aumento, ma tra venerdì e sabato ancora spiccata variabilità, specie sui rilievi.

Martedì 2 luglio cielo sereno o poco nuvoloso la mattina con qualche velatura e qualche addensamento, tra pomeriggio e sera copertura in progressivo aumento, specie sui rilievi settentrionali e sulle zone di alta pianura.

Precipitazioni dal pomeriggio deboli occasionali sui rilievi alpini e prealpini, in intensificazione in serata, specie sulla fascia prealpina, ed in probabile estensione alle zone di alta pianura. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico intorno a 3600 metri. Venti in montagna prevalentemente settentrionali localmente forti in quota.

Mercoledì 3 luglio cielo variabile tra nuvoloso e molto nuvoloso, in tarda serata in irregolare attenuazione specie a ovest. Precipitazioni in mattinata da sparse a diffuse sulle zone prealpine, da sparse a occasionali su zone alpine ed di pianura pianura; nel pomeriggio rovesci sparsi prevalentemente sui rilievi, in serata fenomeni in generale attenuazione con qualche residuo fenomeno a est. Temperature minime e massime in calo, specie nei valori massimi. Zero termico intorno a 3300 metri. Venti in montagna deboli settentrionali con locali rinforzi in quota.

Giovedì 4 luglio poco nuvoloso con qualche addensamento la mattina e irregolare nuvolosità cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Probabili locali rovesci sui rilievi settentrionali, in occasionale estensione alle zone di alta pianura centro-orientale. Temperature minime e massime in aumento, specie nei valori massimi. Zero termico in progressivo aumento fino a circa 4000 metri. Venti in montagna a regime di brezza.

Fonte Arpa Lombardia