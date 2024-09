METEO. CROLLO DELLE TEMPERATURE E NEVE IN QUOTA, MEGLIO DOMENICA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Flusso settentrionale intenso sulla Lombardia: passaggio di nubi in quota, possibile neve sulle creste Alpine di confine, e vento a tratti forte. Temperature inferiori alla norma.

Venerdì 13 settembre su pianura e Prealpi occidentali cielo sereno o solo a tratti nuvoloso per il passaggio di nubi in quota; altrove variabile da nuvoloso a temporaneamente molto nuvoloso. Rovesci isolati possibili fino al pomeriggio su pianura e Prealpi centrorientali, altrove assenti, con deboli precipitazioni portate da nord sulla cresta alpina di confine, nevose oltre 1800 metri. Temperature minime in marcato calo, massime stazionarie o in lieve ulteriore calo. Zero termico attorno a 2000 metri sulle Alpi, attorno a 2200-2400 metri sui restanti rilievi. Venti moderati o forti da nord sui rilievi ed i settori occidentali, fino a molto forti sulle creste, con locali effetti di foehn nelle valli.

Sabato 14 settembre passaggio di nubi stratificate con maggiori addensamenti sulla cresta Alpina, più soleggiato nella seconda parte della giornata e sui settori più occidentali. Precipitazioni deboli portate da nord sulle Alpi più settentrionali nella prima parte della giornata; neve oltre 1800-2000 metri. Temperature minime in aumento in pianura, stazionarie in montagna. Zero termico attorno a 2000 metri, in risalita rapida nel pomeriggio fino a 3000 metri circa su Prealpi e settori meridionali della regione. Venti in montagna forti da nord, molto forti sulle cime.

Domenica 15 settembre cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche residuo addensamento sui crinali settentrionali di confine al mattino e il temporaneo passaggio di nubi stratificate nella giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo in pianura, stazionarie in montagna; massime in aumento, anche moderato in montagna. Zero termico in risalita nella giornata, a 3800 metri circa in serata. Venti in montagna ancora forti o a tratti molto forti sui versanti esposti a nord, ma in graduale attenuazione.

Tendenza per lunedì 16 settembre: sereno o poco nuvoloso e con bassa probabilità di precipitazioni; temperature stazionarie o in lieve aumento; venti moderati da nord su Alpi e Prealpi.

Fonte Arpa Lombardia