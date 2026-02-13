METEO: DA DOMENICA CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Venerdì 13 febbraio sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, poi aumento della nuvolosità dai settori sudoccidentali; in serata deboli o molto deboli precipitazioni a partire dalla pianura pavese, in estensione sul resto della regione sabato 14, con progressivo esaurimento a partire dai settori nordoccidentali dal pomeriggio; limite delle nevicate 1200 metri; rinforzi di vento da est sul mantovano e sull’Appennino fino al pomeriggio, da nord sulle Alpi dal pomeriggio. Domenica 15 condizioni più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso; precipitazioni assenti; rinforzi di vento da nord a carattere di Foehn su Alpi, Prealpi e settori occidentali fino al pomeriggio.
Venerdì 13 febbraio
Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra gli 8 e i 14 °C. Venti: 12 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 26 km/h.
Sabato 14 febbraio
Cielo coperto. Temperature tra i 6 e gli 11 °C. Venti: 8 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 15 km/h.
Domenica 15 febbraio
Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 5 e i 12 °C. Venti: 16 km/h da Nord. Raffiche: 34 km/h.
Lunedì 16 febbraio
Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 5 e i 9 °C. Venti: 8 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 19 km/h.
Fonte: ARPA Lombardia