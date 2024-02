METEO. DA GIOVEDÌ UN DECISO CAMBIAMENTO: PIOGGE E FREDDO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una debole perturbazione dal Nord Europa valicando le Alpi apporterà pochi effetti e riassumibili in un rinforzo del vento ad alta quota su Alpi e Prealpi. A seguire tornerà l’alta pressione che, seppur per solo un paio di giorni, manterrà condizioni di tempo stabile, asciutto e caratterizzato ancora da temperature relativamente miti. Un deciso cambiamento del tempo è previsto per giovedì 22 quando l’ingresso di una moderata perturbazione di origine nord-atlantica favorirà un diffuso ritorno di piogge in pianura e nevicate sulle Alpi, che si estenderanno con buona probabilità anche nella prima metà di venerdì 23. Temperature in calo, specie nei valori massimi.

Martedì 20 febbraio molte nubi tra notte e primo mattino, seguiranno condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo isolati annuvolamenti più intensi tra Prealpi e pianura orientale. Non esclusi tra notte e primo mattino isolati e deboli rovesci sulla pianura orientale. Temperature minime e massime senza evidenti variazioni in pianura, in calo su Alpi e Prealpi. Zero termico tra 1800-2000 metri. Venti in montagna deboli settentrionali con occasionali rinforzi sulle cime di confine.

Mercoledì 21 febbraio cielo sereno o poco nuvoloso nella prima metà del giorno, eccetto nubi basse diffuse sulla pianura meridionale; aumento progressivo delle nubi dal pomeriggio fino a cielo generalmente molto nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in leggero calo. Zero termico intorno a 2000 metri. Venti in montagna deboli meridionali con rinforzi da ovest sulle cime alpine e prealpine.

Giovedì 22 febbraio cielo molto nuvoloso o coperto su tutti i settori. Precipitazioni deboli su Alpi e Prealpi nella prima metà del giorno, in intensificazione dal pomeriggio con quota neve tra 1200-1600 metri. Temperature minime in aumento, massime in marcato calo. Zero termico variabile tra 1600-2000 metri su Alpi e Prealpi. Venti in montagna da deboli a moderati meridionali.

Tendenza per venerdì 23 febbraio: precipitazioni diffuse e localmente intense nella prima parte del giorno, specie sulle Alpi, generale attenuazione dal pomeriggio. Temperature massime in lieve diminuzione.

Fonte Arpa Lombardia