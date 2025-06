METEO. DA MERCOLEDÌ AUMENTANO LE TEMPERATURE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sulla Lombardia condizioni meteorologiche influenzate da un anticiclone che gradualmente si estenderà da sudovest sull’Europa centrale. Questa situazione causa giornate generalmente asciutte con molto spazio per il sole e locali annuvolamenti soprattutto sui rilievi dove non si escludono isolati piovaschi. Temperature via via più elevate con, soprattutto dal mercoledì, possibilità di valori intorno a 35 °C in pianura, almeno fino a sabato.

Martedì 10 giugno

Cielo nella notte e al mattino nuvoloso sui settori nordoccidentali. Dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti in montagna. Precipitazioni: assenti, non si escludono isolati piovaschi in montagna. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 15 e 20 °C, massime tra 28 e 33 °C. Zero termico tra 3700 e 4200 metri. Venti in pianura deboli da est; in montagna deboli o molto deboli di direzione variabile, nelle valli a regime di brezza.

Mercoledì 11 giugno

Cielo sereno, sui rilievi qualche annuvolamento nel pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime e massime generalmente in aumento. In pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 34 °C. Zero termico tra 3900 e 4400 metri. Venti in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile; in montagna inizialmente da nord, dal pomeriggio da sud, generalmente deboli.

Giovedì 12 giugno

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: assenti, non si escludono locali piovaschi in montagna. Temperature minime e massime generalmente in aumento. Zero termico tra 3900 e 4400 metri. Venti in pianura deboli da est, in montagna deboli o molto deboli di direzione variabile.