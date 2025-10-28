METEO: DA MERCOLEDÌ CIELO COPERTO E PIOGGIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’inizio di questa settimana sarà stabile e in prevalenza soleggiato per venti asciutti da nord-ovest. Martedì 28 prevalenza di sole con temporanei passaggi di nuvolosità alta a occupare il cielo. La circolazione atmosferica cambierà da mercoledì 29 con il ritorno di correnti umide atlantiche, che apporteranno con moderata probabilità precipitazioni a più riprese fino a venerdì 31.
Martedì 28 ottobre
Cielo soleggiato. Temperature tra i 9 e i 19 °C. Probabilità molto bassa di pioggia. Venti: 7 km/h da Est. Raffiche: 19 km/h
Mercoledì 29 ottobre
Cielo coperto. Temperature tra i 9 e i 14 °C. Probabilità alta di pioggia. Venti: 6 km/h da Est. Raffiche: 12 km/h
Giovedì 30 ottobre
Cielo parzialmente nuvoloso. Temperature tra i 12 e i 17 °C. Probabilità alta di pioggia. Venti: 7 km/h da Sud. Raffiche: 16 km/h
Fonte: ARPA Lombardia