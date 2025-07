METEO. DA MERCOLEDÌ IL TEMPO TORNA STABILE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sulla Lombardia tempo instabile per un centro di bassa pressione che si sviluppa a nord dell’Italia. All’inizio della settimana questo porterà passaggi di nubi con rovesci e temporali. Martedì solo locali acquazzoni ma diffuse forti raffiche di vento da nord. Da mercoledì condizioni più stabili e asciutte con giornate prevalentemente soleggiate. Temperature e il disagio da calore in calo.

Martedì 8 luglio

Nella notte diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio e prima serata nubi in transito da nordovest. Precipitazioni locali a carattere di rovescio o temporale in spostamento verso est nella prima parte della notte e anche nel pomeriggio e prima serata. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime tra 13 e 18 °C, massime tra 26 e 31 °C. Zero termico tra 2600 e 3100 metri. Venti in generale da deboli a moderati da nordovest o nord con forti raffiche soprattutto dal pomeriggio.

Mercoledì 9 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 13 °C, massime intorno a 28 °C. Zero termico nella notte tra 2600 e 3100 metri. Dal mattino in risalita fino a 3600 metri nel pomeriggio. Venti in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile; in montagna prevalentemente da nord con locali rinforzi sulle creste, anche a carattere di foehn.

Giovedì 10 luglio

Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico tra 2900 e 3400 metri. Venti in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile; in montagna prevalentemente da nord con locali rinforzi sulle creste, anche a carattere di foehn.