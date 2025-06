METEO. DA MERCOLEDÌ TEMPO STABILE E TEMPERATURE IN AUMENTO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – In Lombardia un paio di giorni con tempo variabile per un centro di bassa pressione che si sviluppa sul nord Italia. Da mercoledì tempo più stabile per un promontorio di alta pressione sull’Europa centro-occidentale, con molte spazio per il sole e solo isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature massime in aumento con possibilità di raggiungere i 35 gradi localmente verso il fine settimana.

Martedì 17 giugno

Nella notte aumento della nuvolosità a partire da nord-est fino a cielo generalmente nuvoloso. Nel pomeriggio ampie schiarite e in serata cielo in prevalenza sereno. Precipitazioni in generale assenti. Non si escludono isolati piovaschi. Temperature minime e massime generalmente in calo. In pianura minime tra 16 e 19 °C, massime tra 26 e 31 °C. Zero termico nella notte tra 3200 e 3700 metri. Dal mattino in rialzo da nord-ovest fino a 4300 metri. Venti generalmente deboli di direzione variabile. Sul pavese in rinforzo da sud-est. In montagna a regime di brezza nelle valli.

Mercoledì 18 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti pomeridiani sulle Prealpi. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. In pianura minime intorno a 17 °C, massime intorno a 32 °C. Zero termico tra 4000 e 4400 metri. Venti deboli o molto deboli di direzione variabile.

Giovedì 19 giugno

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni in generale assenti. Non si escludono isolati piovaschi sui rilievi. Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico tra 4000 e 4500 metri. Venti deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna a regime di brezza nelle valli.