METEO: DA SABATO IN AUMENTO NUVOLOSITÀ E MALTEMPO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La presenza dell’anticiclone in estensione dal Nord Africa verso il Mediterraneo garantisce sulla Lombardia condizioni del tempo stabili e libere da perturbazioni fino a venerdì 27. Nelle ore più fredde della giornata possibile la presenza di nebbie e nubi basse, in dissoluzione durante la mattinata; ampio soleggiamento, invece, in montagna. Le temperature si manterranno generalmente al di sopra delle medie del periodo, con minime in pianura tra 5-10 °C e massime tra 13-18 °C. Vento in prevalenza debole. Da sabato 28 in avvicinamento una debole perturbazione dalla Francia, che porterà un aumento della nuvolosità, bassa probabilità di precipitazione localizzata. Da domenica 1 cielo molto nuvoloso, precipitazioni deboli, in particolare sulla fascia pedemontana, con possibilità di estensione al resto della regione con intensità inferiore lunedì 2.

Venerdì 27 febbraio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra gli 8 e i 16 °C. Venti: 7 km/h da Sud. Raffiche: 10 km/h.

Sabato 28 febbraio

Cielo coperto. Temperature tra i 9 e i 14 °C. Venti: 7 km/h da Sud-Est. Raffiche: 15 km/h.

Domenica 1 marzo

Cielo coperto. Temperature tra i 9 e i 12 °C. Venti: 4 km/h da Est. Raffiche: 10 km/h.

Lunedì 2 marzo

Cielo molto nuvoloso. Temperature tra i 7 e i 13 °C. Venti: 7 km/h da Est. Raffiche: 17 km/h.