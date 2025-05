METEO. DA SABATO TEMPO INSTABILE E PRECIPITAZIONI SPARSE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sulla Lombardia tempo stabile con giornate prevalentemente soleggiate, calde e asciutte, il sole sarà intervallato con nubi alte passeggere. Venti settentrionali in quota e sulle creste alpine e prealpine forti raffiche. Da sabato pomeriggio è atteso l’inizio di una fase più instabile causata dall’avvicinamento di una bassa pressione Atlantica con aumento della nuvolosità e precipitazioni locali o sparse soprattutto sui settori settentrionali.

Venerdì 30 maggio cielo sereno o poco nuvoloso, locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 13 e 18 °C, massime tra 26 e 31 °C. Zero termico tra 3700 e 4000 metri. Venti in pianura deboli di direzione variabile, nelle ore centrali da est con locali rinforzi; in montagna al mattino rinforzi da nord sulle creste alpine, altrove a regime di brezza.

Sabato 31 maggio cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti su Alpi e Prealpi dal pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti. Dal pomeriggio isolati piovaschi o rovesci su Prealpi e Alpi. Temperature minime e massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 15 °C, massime intorno a 29 °C. Zero termico tra 3700 e 4000 metri. Venti in pianura deboli orientali; in montagna deboli o molto deboli a regime di brezza nelle valli.

Domenica 1º giugno cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, aumento della nuvolosità a partire da nord fino a cielo nuvoloso con schiarite in pianura. Precipitazioni dal pomeriggio sparse sui settori settentrionali e locali su quelli meridionali, generalmente deboli. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. Zero termico tra 3700 e 4000 metri. Venti deboli o molto deboli di direzione variabile. Nel pomeriggio rinforzo da sud sul pavese, e da nord sulle creste alpine e prealpine.

Tendenza per lunedì 2 giugno

Lunedì è atteso tempo instabile con cielo molto nuvoloso sulla Lombardia. Sui settori settentrionali precipitazioni diffusi con possibilità di moderata o forte intensità, su quelli meridionali locali più deboli. Martedì è attesa nuvolosità irregolare sulla regione con schiarite e solo locali piogge. Temperature massime in calo.

Fonte: Arpa Lombardia