METEO. DEBOLI PERTURBAZIONI FINO A GIOVEDÌ, TEMPERATURE IN LIEVE AUMENTO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il lento cedimento del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo Centrale favorisce sulla regione flussi meridionali umidi e relativamente caldi, con possibilità di deboli precipitazioni in serata. Martedì tra notte e mattina passaggio blandamente perturbato con precipitazioni deboli ma diffuse su gran parte della regione, un po’ più persistenti sulle zone meridionali. Mercoledì ancora lievemente perturbato la mattina, in miglioramento dal pomeriggio. Da giovedì condizioni stabili con correnti settentrionali poco umide, ma possibilità di persistenti nebbie sulle pianure.

Martedì 26 novembre cielo molto nuvoloso ovunque con qualche temporanea attenuazione della copertura nel pomeriggio sui rilievi alpini e sulle zone occidentali. Precipitazioni dalle prime ore deboli e diffuse, in estensione da nordovest verso sudest; dal pomeriggio in esaurimento su zone occidentali e settentrionali, più persistenti su zone sudorientali. Neve oltre i 1600 metri. Temperature minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 6 e 7 °C, massime tra 8 e 11 °C. Zero termico tra 1800 e 2400 metri. Venti in pianura e in montagna deboli variabili o a regime di calma.

Mercoledì 27 novembre cielo la mattina tra nuvoloso e molto nuvoloso, con copertura più spessa sui settori meridionali e orientali, dal pomeriggio nuvolosità in attenuazione con ampie schiarite sparse, ma formazione in serata di nuovi addensamenti sulle pianure. Precipitazioni fino alla mattinata possibili deboli, specie sui settori meridionali e sui rilievi settentrionali. Neve oltre 2000 metri. Temperature minime in leggero rialzo, massime in rialzo in pianura, in diminuzione in montagna. In pianura minime intorno a 7 °C, massime intorno a 11 °C. Zero termico in aumento fino a circa 2400 metri. Venti in pianura deboli o molto deboli occidentali, in montagna deboli meridionali o a regime di brezza. Possibilità di foschie o locali nebbie sulle pianure nelle ore più fredde, specie a ovest.

Giovedì 28 novembre cielo tra poco nuvoloso e nuvoloso con addensamenti compatti sulle pianure nelle ore notturne e nuvolosità irregolare sui rilievi settentrionali nel pomeriggio, a tratti più spessa su Alpi confinali. Precipitazioni possibili deboli sui rilievi settentrionali con limite neve intorno a 1800 metri; assenti altrove. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Zero termico intorno a 2000 metri. Venti in pianura deboli occidentali, in montagna fino al mattino a regime di brezza, dal pomeriggio in rinforzo da nord sui rilievi settentrionali e da sud su Appennino. Possibilità di foschie o nebbie a banchi sulle pianure nelle ore più fredde.

Tendenza per venerdì 29 e sabato 30 novembre: venerdì poco nuvoloso con ampi spazi di sereno, eccetto al mattino e sera sulle pianure per la formazione di addensamenti compatti con possibilità di nebbie. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti deboli con locali rinforzi in quota. Sabato poco nuvoloso con ampi spazi di sereno, eccetto al mattino e sera sulle pianure per la formazione di addensamenti compatti con possibilità di nebbie. Precipitazioni assenti. Temperature in calo. Venti deboli con locali rinforzi in quota.

Fonte Arpa Lombardia