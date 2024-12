METEO. DEBOLI PRECIPITAZIONI, SERENO DOMENICA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un’area di alta pressione centrata sul Nord Europa favorisce fino alla tarda mattinata di venerdì condizioni stabili sulla Lombardia che si indeboliscono nel pomeriggio in concomitanza del passaggio di una saccatura sull’Europa centrale che porterà ad un aumento della copertura nuvolosa medio-alta, con deboli precipitazioni molto scarse dai settori meridionali in estensione irregolare alla parte orientale della pianura e sui rilievi fino alla mattina di sabato, a carattere nevoso su Alpi, Prealpi ed Appennino da 800 metri; poi progressive schiarite a partire da ovest. Nuova rimonta della pressione da domenica, con flussi più secchi da nord, in consolidamento da lunedì fino a metà settimana.

Venerdì 13 dicembre nella prima metà della giornata nebbia e foschia in pianura in progressivo sollevamento, sereno o poco nuvoloso in montagna; dalle ore centrali progressivo aumento generalizzato della copertura medio-alta. Precipitazioni in serata in estensione alla pianura centro orientale e rilievi. Temperature minime in lieve rialzo, massime in lieve calo. Zero termico 1400 – 1600 metri, in calo serale fino a 1200 metri.

Venti in montagna deboli variabili.

Sabato 14 dicembre cielo molto nuvoloso o coperto ovunque fino al mattino, poi schiarite diffuse a partire da ovest. Precipitazioni deboli sparse nella notte sui rilievi e pianura orientale. Limite neve intorno ai 1000 metri.

Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico al mattino da 1000 – 1200 metri, nel pomeriggio in risalita fino a 1500 – 1600 metri. Venti in montagna deboli settentrionali.

Domenica 15 dicembre cielo sereno, salvo velature al mattino e addensamenti sui rilievi di confine. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Zero termico tra 1600 e 1800 metri.

Venti sui settori pedemontani, di alta pianura e di montagna da deboli a moderati da nord.

Tendenza per lunedì 16 dicembre: cielo sereno, precipitazioni assenti. Ventilazione in montagna debole settentrionale.

Fonte Arpa Lombardia