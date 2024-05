METEO. DEPRESSIONE IN DIMINUZIONE NEL WEEKEND, POI PEGGIORA ANCORA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo il tempo marcatamente perturbato fino a giovedì anche sulla Lombardia, con rovesci e temporali diffusi e ventilazione sostenuta anche in pianura, da venerdì e per il fine settimana la progressiva attenuazione della struttura depressionaria centrata sulla Francia lascia un flusso sudoccidentale debolmente instabile sulla regione, con nubi e precipitazioni a ciclo diurno: rovesci sui rilievi nelle ore centrali, in possibile discesa alla pianura nella notte ed in serata. Da lunedì, e in particolare martedì, lo spostamento del minimo verso l’arco Alpino porterà un nuovo peggioramento.

Venerdì 17 maggio

Molto nuvoloso alla notte e primo mattino, con irregolari schiarite a partire dalla pianura nelle ore centrali, nuvolosità irregolare più persistente su Alpi e Prealpi. Precipitazioni: possibili residui rovesci o temporali alla notte, in rapido esaurimento; da metà giornata rovesci sparsi su Alpi e Prealpi, meno probabili altrove. Neve oltre 1800-2000 metri. Sabato 18 maggio

S ui rilievi irregolarmente nuvoloso, in pianura poco nuvoloso o velato, con nuvolosità più marcata sui settori occidentali e nelle ore pomeridiane. Precipitazioni: possibili residui rovesci alla notte sulla pianura, in rapido esaurimento. Da metà giornata rovesci sparsi sui rilievi e la fascia pedemontana, in estensione anche alla pianura dal pomeriggio es in serata. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 13°C, massime intorno a 22°C.