METEO: DOPO I TEMPORALI, IL TEMPO MIGLIORA DA SABATO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’avvicinamento della saccatura, proveniente dalla Francia, nelle ore notturne e mattutine, causerà instabilità e precipitazioni su tutta la regione. Sabato il passaggio dell’asse della saccatura e l’incursione di aria più fredda e secca da nord ovest, riporteranno condizioni più stabili fino a domenica, con giornate soleggiate e prevalentemente senza precipitazioni. Da lunedì, con l’avvicinamento di una nuova saccatura di origine atlantica si avvierà una nuova fase perturbata, con possibili precipitazioni diffuse sulla Lombardia fino a martedì, quando progressivamente si esauriranno nel corso della giornata.

Venerdì 29 agosto

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni al mattino da deboli a moderate a probabile carattere di rovescio o temporale con maggiore intensità sui settori di pianura e Prealpi centro orientali, in estensione nel pomeriggio ai settori occidentali. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime tra 16 e 20 °C e massime tra 21 e 29 °C, con valori maggiori sul mantovano. Zero termico tra 3400 e 3800 metri, in calo durante la giornata. Venti: nelle prime ore del giorno moderati da est sul mantovano, poi deboli variabili. Locali intensificazioni in pianura e sui settori nord orientali associati ai fenomeni temporaleschi.

Sabato 30 agosto

Cielo al mattino da molto nuvoloso a poco nuvoloso, al pomeriggio sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: progressivo esaurimento a partire dai settori occidentali. Temperature minime in calo e massime in aumento a partire dai settori occidentali. In pianura minime intorno a 16 °C e massime intorno a 25 °C con valori maggiori sul mantovano. Zero termico tra 3400 e 3600 metri, in aumento nel corso della giornata. Venti deboli o molto deboli variabili. Locali rinforzi di vento sulle Alpi.

Domenica 31 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti, salvo locali rovesci nel pomeriggio su Appennino, Prealpi e Alpi occidentali. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Zero termico tra 4000 e 4200 metri. Venti deboli o molto deboli variabili.

Lunedì 1 settembre

Cielo da poco nuvoloso a molto nuvoloso. Possibili precipitazioni a partire dai settori nord occidentali, poi diffuse su tutta la regione. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli variabili, con locali rinforzi associati a fenomeni temporaleschi. Martedì cielo da molto nuvoloso a poco nuvoloso o sereno. Precipitazione debole diffusa, salvo sui settori occidentali, in esaurimento nel corso della giornata. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli o molto deboli variabili.