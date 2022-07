PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione estiva è diventata un vero calvario: temperature troppe elevate per lungo tempo e caldo insopportabile. L’anticiclone africano dopo aver infiammato l’Europa occidentale (Spagna, Portogallo, Francia) arrivando perfino nel Regno Unito con 40°C a Londra, lancerà un vero attacco a tutti i nostri territori. Gran caldo a tutte le quote, con lo zero termico che andrà finire a 4800 metri.

Faticheranno anche i temporali a svilupparsi, solo brevi episodi circoscritti dovuti al forte soleggiamento. Anomalia termica elevata che dovrebbe rientrare a metà della prossime settimana, con l’arrivo di correnti più fresche.

Temperature mattutine comprese tra 25/26°C, massime tra 35/37°C. Venti moderati da Sud Ovest.

Tendenza per lunedì 25 luglio: deboli rovesci tra pomeriggio e sera, ancora molto caldo.

