PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo un lungo periodo siccitoso e caldo extra-stagionale, nel fine settimana si attuerà un cambio circolatorio importante. L’alta pressione nord africana ci ha deliziato con un clima più estivo che autunnale, in molte località si sono raggiunti valori da inizio giugno e i valori pomeridiani hanno superato spesso i 23/24°C facendo schizzare lo zero termico a 4000 metri, dato che si raggiunge in piena stagione estiva.

Nel prossimo fine settimana saremo raggiunti da una modesta perturbazione atlantica che smorzerà la calura estiva e riporterà un po’ di pioggia spalmata tra venerdì 21 e domenica 23 ottobre. La giornata più piovosa sarà quella di sabato 22 ottobre con accumuli medi attorno ai 30mm di pioggia.

Avremo spesso cieli coperti con rare aperture, anche per quanto riguarda le temperature si rientrerà nella normalità con valori mattutini attorno ai 15/16° C e i valori pomeridiani in calo verso i 20°C. La ventilazione sarà debole e proverranno tra Nord Est e Sud Est.

Ci attenderà poi un inizio settimana uggioso con qualche debole precipitazione, insomma arriva l’Autunno.

Fabio Porro