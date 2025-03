METEO. FINE SETTIMANA CONTROVERSO, DOMENICA MEGLIO DI SABATO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un promontorio in espansione sull’Europa Centrale fino alla Polonia, e l’allontanamento di un minimo depressionario verso il sud d’Italia garantiscono condizioni prevalentemente stabili e primaverili sulla Lombardia. Da venerdì la discesa di una saccatura dalle isole britanniche aumenterà l’instabilità sulla Lombardia, ma comunque il cielo continuerà ad essere prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo in serata un aumento della nuvolosità e deboli precipitazioni sulla pianura sud orientale. Sabato progressivo aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni sulla pianura orientale. Domenica nuova rimonta anticiclonica con correnti secche settentrionali che renderanno la giornata più stabile.

Venerdì 28 marzo

Stato del cielo: sereno o velato; in serata aumento della nuvolosità sulla pianura orientale. Precipitazioni: possibili deboli sul mantovano. Temperature: stazionarie. Minime in pianura tra 5 e 8 °C, massime tra 19 a 22 °C. Zero termico: in rialzo a partire dalle ore centrali fino a 2600 metri. Venti: deboli o molto deboli in pianura, con rinforzi sui settori orientali in serata; deboli a regime di brezza sui rilievi, rinforzi sulla Val Chiavenna in serata.

Sabato 29 marzo Stato del cielo: in progressivo addensamento durante il giorno; in serata ampie schiarite. Precipitazioni: deboli suli settori sud-orientali. Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime intorno a 7 °C, massime intorno a 14 °C. Zero termico: tra 2000 e 2200 metri, poi in aumento fino a 2600 metri. Venti: deboli variabili in pianura, con locali rinforzi anche moderati sui settori occidentali nel pomeriggio; su Alpi moderati da nord fino al tardo pomeriggio.

Domenica 30 marzo Stato del cielo: sereno o velato. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico: tra 2300 e 2700 metri. Venti: nella bassa pianura venti deboli variabili; sulla pianura e Prealpi occidentali anche moderati da nord, in montagna venti moderati da nord.

Fonte: Arpa Lombardia