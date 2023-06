PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il robusto anticiclone proteso dal Nord Africa ha lasciato spazio al passaggio di una rapida perturbazione atlantica, che tra la tarda serata e la nottata di giovedì ha portato temporali anche forti su parte delle Alpi. Venerdì, ad un cielo in prevalenza soleggiato, si affiancheranno venti forti da nord sulle Alpi e a tratti sulla pianura; le temperature, seppur in calo, rimarranno su valori diffusamente oltre i 30 °C. Il weekend trascorrerà all’insegna del sole e delle temperature estive per una nuova rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo Occidentale. La nuova settimana si aprirà ancora con tempo buono e in prevalenza soleggiato, una maggiore variabilità e qualche pioggia sarà possibile martedì 27.

Venerdì 23 giugno prevalenza di sole. Precipitazioni possibili residue nel corso della notte, anche sotto forma di temporali, su Alpi e Prealpi; dal pomeriggio possibilità di nuovi rovesci e temporali sulle Prealpi orientali. Temperature minime e massime in diminuzione. Zero termico intorno a 4000 metri. Venti in pianura da deboli a moderati da nord, a carattere di foehn sui settori occidentali con locali forti raffiche; in montagna moderati o forti da nord, foehn nelle valli più esposte. Altri fenomeni: disagio da calore da debole a localmente moderato in pianura.

Sabato 24 giugno cielo generalmente sereno, al più poco nuvoloso per transito di nubi alte e sottili al mattino, per isolati annuvolamenti sulle Prealpi nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. Valori minimi in pianura intorno a 19 °C, massimi intorno a 31 °C. Zero termico in rialzo fino a 4400 metri. Venti in pianura deboli orientali, in montagna deboli da nord con residui rinforzi sulle cime di confine al mattino. Altri fenomeni: disagio da calore debole in pianura.

Domenica 25 giugno cielo in prevalenza sereno sulla pianura, annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi. Precipitazioni assenti sulla pianura, bassa probabilità di isolati piovaschi su Alpi e Prealpi nel pomeriggio. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve aumento. Zero termico intorno a 4400 metri. Venti in pianura deboli di direzione variabile, in montagna a prevalente regime di debole brezza. Altri fenomeni: disagio da calore da debole a localmente moderato in pianura.

Tendenza per lunedì 26 giugno: permangono condizioni di generale stabilità con locali annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Non esclusi isolati piovaschi nel pomeriggio. Caldo moderato con temperature massime oltre le medie del periodo.

Fonte Arpa Lombardia