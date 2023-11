PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fino a venerdì mattina transito verso est di un sistema perturbato atlantico molto intenso, dapprima relativamente mite e con afflusso di aria fredda nelle prossima notte. Tra il pomeriggio e sabato mattina flusso occidentale fresco a curvatura ciclonica ma non perturbato, con nuvolosità variabile e ventilazione occidentale senza rinforzi diffusi. Tra sabato pomeriggio e domenica mattina nuovo impulso perturbato, meno significativo del primo ma sempre con precipitazioni diffuse; zero termico in rialzo. In seguito correnti occidentali con nuvolosità variabile, bassa probabilità di precipitazioni significative, lieve avvezione fresca in quota solo da martedì sul Nordovest.

Venerdì 3 novembre nella notte ovunque molto nuvoloso o coperto, al mattino irregolari schiarite a partire dai settori occidentali; nel pomeriggio nuvolosità variabile con passaggi diffusi di nubi a media quota e locali addensamenti sui settori orientali; in serata tendenza a rasserenare. Precipitazioni nella notte; al mattino deboli rovesci residui sui settori centro-orientali, in rapido esaurimento; nel pomeriggio possibili piovaschi o rovesci sparsi sui settori centro orientali. Neve oltre 1400 metri, localmente nella notte oltre 1100-1200 metri. Temperature minime in lieve o moderato calo, massime in lieve rialzo. Zero termico intorno a 1800 metri. Venti in montagna moderati da nordovest od ovest con rinforzi su Appennino e settori orientali.

Sabato 4 novembre nella notte e primo mattino variabile da poco nuvoloso a velato o nuvoloso per nubi medio-alte; dalla tarda mattinata rapido aumento della nuvolosità a partire da Nordovest ed Appennino, fino ad avere ovunque coperto nel pomeriggio. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio precipitazioni deboli sparse sui rilievi occidentali, poi in rapida estensione a tutta la regione, moderate sui rilievi centro orientali, altrove da deboli a moderate; in serata anche a carattere temporalesco. Neve oltre 1100-1300 metri. Temperature minime in forte calo, massime in moderato calo. Zero termico tra 1500 e 1800 metri, in lieve salita in serata. Venti in montagna moderati meridionali; rinforzi generali nel tardo pomeriggio-sera.

Domenica 5 novembre nella notte e primo mattino molto nuvoloso o coperto, con irregolari schiarite dal mattino, poi residua nuvolosità sui rilievi centro-orientali, altrove prevalentemente poco nuvoloso. Precipitazioni nella notte e primo mattino da deboli a moderate diffuse sui settori centro-orientali, altrove deboli sparse; poi deboli isolate sui rilievi centro-orientali, in esaurimento nel pomeriggio. Neve oltre 1400 metri. Temperature minime in lieve o moderato aumento, massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico nella notte intorno a 1800 metri, poi tra 2000 e 2400 metri. Venti moderati occidentali, con locali rinforzi su Nordovest.

Fonte Arpa Lombardia