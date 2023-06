PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fase meteo instabile venerdì sui nostri territori per il transito sul golfo Ligure del minimo depressionario: precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche e temperature massime in sensibile calo. Sabato e domenica condizioni un po’ più stabili, tra lunedì e martedì nuova fase instabile con possibili precipitazioni.

Venerdì 30 giugno cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Precipitazioni dalla prima mattinata sparse, inizialmente sui settori occidentali e sui rilievi, tendenti ad estendersi nel corso della mattinata-pomeriggio a gran parte della regione. Fenomeni anche a carattere temporalesco localmente forte, specie nel pomeriggio; in serata tendenti a scemare sulle zone occidentali. Temperature minime in calo, massime in sensibile calo. Zero termico in progressivo calo intorno a 3600 metri. Venti in montagna variabili deboli, in rinforzo in serata da nord.

Sabato 1 luglio poco nuvoloso. In mattinata possibili residue precipitazioni sui settori orientali, nel pomeriggio/sera nuovi rovesci o isolati temporali sui rilievi. Temperature minime in calo, massime in sensibile aumento. Zero termico in aumento intorno a 3800 metri. Venti in montagna deboli o moderati settentrionali, con rinforzi più marcati in quota.

Domenica 2 luglio cielo in mattinata poco nuvoloso con ampi spazi di sereno in pianura, nel pomeriggio/sera aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi. Possibili deboli piovaschi pomeridiani sui rilievi, specie su Prealpi orientali. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico in aumento intorno a 4000 metri. Venti deboli variabili.

Tendenza per lunedì 3 luglio: nuvoloso con possibilità di rovesci sparsi, specie in serata; temperature minime in leggero aumento.

Fonte Arpa Lombardia