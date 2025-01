METEO. FINE SETTIMANA NUVOLOSO, LA BEFANA PORTA LE PIOGGE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Flusso in quota da ovest nordovest per il graduale cedimento dell’alta pressione tra l’Europa centrale e il bacino del Mediterraneo dovuto alla discesa di una struttura depressionaria dal Nord Atlantico. Tra sabato e domenica temporanea graduale rimonta dell’alta pressione dall’Atlantico al Mediterraneo. Fino alla mattina di venerdì nuvoloso con possibile pioviggine sparsa, limite neve oltre 1100-1200 metri circa. Ampie schiarite nel pomeriggio. Tra sabato e domenica nuvolosità irregolare. Con l’inizio della prossima settimana aumento dell’instabilità per il probabile avvicinamento di una nuova struttura depressionaria atlantica.

Venerdì 3 gennaio cielo da irregolarmente nuvoloso a poco nuvoloso. Precipitazioni possibili residue deboli fino al mattino sui settori orientali e settentrionali, a carattere di nevischio oltre 1000 metri circa; in giornata assenti o occasionale pioviggine. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico intorno a 1500 metri, in abbassamento in serata. Venti in montagna da nord nordovest, fino al mattino moderati a tratti forti, quindi in attenuazione.

Sabato 4 gennaio cielo in giornata irregolarmente nuvoloso o velato; verso sera da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Verso sera debole nevischio sui settori Retici di confine e possibile pioviggine sparsa sui settori meridionali, con limite neve oltre 700 metri circa. Temperature minime e massime in calo. Zero termico intorno a 800 metri. Venti in montagna sotto i 1500 metri prevalentemente deboli dai quadranti occidentali, moderati oltre 1500 metri.

Domenica 5 gennaio cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con irregolari temporanee schiarite in giornata su Alpi e Prealpi. Precipitazioni dalla serata deboli sparse. Limite neve oltre 1000 metri circa. Temperature minime in aumento, massime in calo. Zero termico inizialmente attorno a 800 metri, in risalita in mattinata fino a portarsi sui settori meridionali attorno a 2800 metri, variabile tra 1100 e 2000 metri su Alpi e Prealpi. Venti in montagna da deboli a moderati da ovest sudovest.

Tendenza per lunedì 6 gennaio: molto nuvoloso con alta probabilità di precipitazioni. Temperature in aumento.

Fonte Arpa Lombardia